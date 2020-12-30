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В правительстве уточнили порядок установления допустимых цен на продукты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о возможности правительства вводить предельные цены на социально значимые товары при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

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Отмечается, что в этом случае кабмин может устанавливать предельные розничные цены на срок не более 90 дней.

Кроме того, согласно постановлению, Минэкономразвития РФ (МЭР) будет осуществлять подготовку предложений об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары. Кроме того, МЭР совместно с Минсельхозом РФ установят порядок оценки влияния сезонного фактора на динамику цен на продовольственные товары.

Ранее 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно которому правительство РФ получило право устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

До принятия закона предусматривалось, что правительство имеет право устанавливать предельные розничные цены в случае роста стоимости продуктов на 30% и более за месяц.

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

В начале декабря Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Он призвал правительство решить данную проблему.

После этого Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты и пообещал лично контролировать ситуацию. 16 декабря правительство поддержало проект о праве кабмина регулировать цены на товары.

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