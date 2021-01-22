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В Картофельном союзе заявили об отсутствии разницы между мелким и крупным плодом

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Картофель малого размера калибра 35–55 мм ничем не хуже по качеству более крупного корнеплода. Об этом в пятницу, 22 января, заявил председатель Картофельного союза России Сергей Лупехин.

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«Это та же картошка, просто другого размера ― не гнилая или проросшая, а самая обычная. Она весьма востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления», ― сказал он.

Лупехин отметил, что производители по требованию сетей готовы идти на издержки, чтобы ввести в ассортимент маленький картофель. По его словам, чтобы исключить пересортицу, корнеплод будут расфасовывать по 2,5–3 кг в сетке.

Также председатель Картофельного союза добавил, что включение в ассортимент картофеля малого размера расширит предложение для потребителей, увеличит сбыт продукции и сократит издержки сельхозпроизводителей.

Ранее в этот день в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что некоторые ритейлеры рассматривают возможность введения в свой ассортимент так называемого картофеля экономкласса и уже ведут соответствующие переговоры. В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что никаких предложений от представителей Картофельного союза не получали.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину сообщила, что производители картофеля направили российским торговым сетям предложение снизить требование к калибровке их продукции и ввести на рынок мелкий картофель «экономкласса», расфасованный в упаковки по 2,5, 3 и 5 кг.

Подчеркивалось, что эта инициатива должна стабилизировать цены на корнеплод, так как фасовка несортированного картофеля позволит экономить на этапе упаковки до 50%. По данным источников издания, цена на картофель меньшего диаметра — от 35 до 55 мм — будет на 15–20% ниже картофеля диаметром 50–70 мм.

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