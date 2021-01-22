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В АКОРТ подтвердили переговоры ритейлеров о картофеле «экономкласса»

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Некоторые ритейлеры рассматривают возможность введения в свой ассортимент так называемого картофеля «экономкласса» и уже ведут соответствующие переговоры. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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В объединении отметили, что торговые сети формируют свой ассортимент индивидуально и проводят переговоры о коммерческих условиях поставок в формате «поставщик — торговая сеть»

«По данным АКОРТ, такого рода переговоры [о поставках картофеля «экономкласса»] уже ведутся некоторыми торговыми сетями», — приводит ТАСС комментарий предстателя ассоциации.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отметили, что никаких предложений от представителей Картофельного союза не получали. Если оно поступит, то документ будет рассмотрен и ему будет дана оценка, передает агентство.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину, сообщила, что производители картофеля направили российским торговым сетям предложение снизить требование к калибровке их продукции и ввести на рынок мелкий картофель «экономкласса», расфасованный в упаковки по 2,5, 3 и 5 кг.

Инициатива, как отмечается, должна стабилизировать цены на корнеплод, так как фасовка несортированного картофеля позволит экономить на этапе упаковки до 50%. По данным источников издания, цена на картофель меньшего диаметра — от 35 до 55 мм, будет на 15–20% ниже картофеля диаметром 50–70 мм.

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