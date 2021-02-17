Эксперт перечислил вызовы при внедрении продовольственных сертификатов

Генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев назвал основные вызовы, с которыми придется столкнуться, при внедрении в России продовольственных сертификатов.

Ранее 17 февраля президент России Владимир Путин счел возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих. По его словам, обсудить этот вопрос можно, даже несмотря на то, что на данный момент это может быть не так актуально, как в разгар эпидемии коронавируса.

«Возникают некоторые вопросы по практической реализации инициативы: непосредственное внедрение продуктовых карточек, администрирование, контроль адресности оказываемой помощи. Важно, чтобы при внедрении государство было защищено от злоупотреблений, а граждане получили качественный и разнообразный ассортимент товаров», — сказал Павел Вешаев.

Исходя из прошлых расчетов бюджетных расходов в среднем на человека будет приходится около 1000 рублей в месяц, заключил эксперт.

Ранее в начале февраля Минпромторг направил в правительство предложения о предоставлении малоимущим продовольственных сертификатов.

Авторы инициативы предложили оказывать продовольственную помощь нуждающимся, в том числе беременным и кормящим женщинам, детям и людям, которые находятся в учреждениях социальной сферы.

Минпромторг продвигает идею продуктовых сертификатов с 2014 года — тогда ведомство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму на продукты. В 2015 году Минпромторг подсчитал, что в такой помощи нуждается около 15–16 млн человек, в 2018 году их насчитали около 19 млн. В 2019 году эту инициативу заблокировали в правительстве.

Весной на фоне эпидемии коронавируса многодетным семьям и социально уязвимым гражданам в рамках поддержки выдавались продуктовые наборы, стоимость и состав которых определялась каждым регионом самостоятельно. К примеру, в Подмосковье сумма продуктов социальной корзины насчитывала 2,2 тыс. рублей, в Татарстане — 1,2 тыс.