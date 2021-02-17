Путин счел возможным обсудить продовольственные сертификаты для малоимущих

Президент России Владимир Путин счел возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих. Об этом он заявил на встрече с главами думских фракций 17 февраля.

«Мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решать. Но точно совершенно подумать над этим можно», — сказал президент.

По его словам, обсудить этот вопрос можно, даже несмотря на то, что на данный момент это может быть не так актуально, как в разгар эпидемии коронавируса.

Кроме того, Путин предложил обсудить вопрос семейного бизнеса, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. Но тем не менее вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать», — отметил Путин.

Ранее, в начале февраля, Минпромторг направил в правительство предложения о предоставлении малоимущим продовольственных сертификатов.

Авторы инициативы предложили оказывать продовольственную помощь нуждающимся, в том числе беременным и кормящим женщинам, детям и людям, которые находятся в учреждениях социальной сферы.

Минпромторг продвигает идею продуктовых карточек с 2014 года — тогда ведомство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму на продукты. В 2015 году Минпромторг подсчитал, что в такой помощи нуждается около 15–16 млн человек, в 2018 году их насчитали около 19 млн. В 2019 году эту инициативу заблокировали в правительстве.

Весной на фоне эпидемии коронавируса многодетным семьям и социально уязвимым гражданам в рамках поддержки выдавались продуктовые наборы, стоимость и состав которых определялась каждым регионом самостоятельно. К примеру, в Подмосковье сумма продуктов социальной корзины насчитывала 2,2 тыс. рублей, в Татарстане — 1,2 тыс.