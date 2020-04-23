Продуктовые наборы получат 55 тыс. жителей Татарстана

В Татарстане 55 тыс. жителей, нуждающихся в помощи, получат продуктовые наборы. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. «Это пять категорий населения, которым мы планируем выдать продуктовые наборы. Их стоимость — 1,2 тыс. рублей», — сказал он. Около 5 тыс. волонтеров в регионе оказывают помощь гражданам, оказавшимся в сложном положении.

Песошин добавил, что по мере исполнения федеральных мер будут определены сферы экономики, не охваченные поддержкой, для «реализации дополнительных региональных составляющих поддержки», передает ИА «Татар-информ». «Для этого есть различные инструменты поддержки — субсидии, налоговые послабления. Величина такой поддержки будет определяться исходя из складывающейся обстановки», — заключил Песошин.

Ранее в Рязани приступили к вручению продуктовых наборов горожанам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В них входят замороженные мясные котлеты, консервы, яйца, крупы, макаронные изделия, молоко, хлеб, печенье и другие продукты. Раньше для них организовывали бесплатные обеды в столовых, но теперь из-за коронавируса делать это нельзя. Еду привозят на дом.