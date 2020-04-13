Доставка продуктовых наборов на дом стартовала в Рязани

В Рязани приступили к вручению продуктовых наборов горожанам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Раньше для них организовывали бесплатные обеды в столовых, но теперь, из-за коронавируса, делать это нельзя. Поэтому на базе МП «Детское питание» началась раздача продуктовых пайков.

Всего собрано 790 таких наборов. В них входят замороженные мясные котлеты, консервы, яйца, крупы, макаронные изделия, молоко, хлеб, печенье и другие продукты, сообщает РИА «7 новостей». Еду привозят на дом. Чтобы защитить людей от мошенников, о доставке предупреждают по телефону.

В Республике Коми детям, получающим бесплатное питание в местных школах и учреждениях среднего профессионального образования, будут выдавать сухие продуктовые наборы. В их состав будут входить только непортящиеся продукты в индивидуальной упаковке. Каждая позиция в наборе будет подобрана в соответствии с рекомендациями СанПиН. Всего меры поддержки получат более 60 тыс. детей.