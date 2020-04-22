Больше 2 млн россиян получат бесплатные продуктовые наборы

В России более 2 млн человек получат бесплатные продуктовые наборы в рамках проекта «Продуктовая помощь». Об этом 21 апреля сообщило «РИА Новости».

По словам руководителя акции «Мы вместе» и всероссийского движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука, за месяц проведения проекта на горячую линию акции обратились свыше 1,7 млн раз, в результате чего волонтеры оформили около 190 тыс. обращений, 128 тыс. из которых уже исполнены.

Волонтер также напомнил, что в минувший четверг, 16 апреля, в рамках акции был запущен отдельный блок для оказания помощи медицинским работникам, сообщает телеканал «Звезда».

20 апреля сообщалось, что активисты движения «Волонтеры Победы» провели концерт для ветерана в Волгоградской области.