«Волонтеры Победы» провели концерт для ветерана в Волгоградской области

Активисты движения «Волонтеры Победы» устроили концерт для 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александры Иконниковой. Как пишет «Ридус» 20 апреля, юбиляршу поздравили концертом с песнями под гармошку и красочным поздравительным плакатом. Также ветерану подарили подарок.

«Александра Петровна была в восторге от поздравления! Подпевала, танцевала! Нам очень хотелось обнять ее после выступления, но мы понимаем, что сейчас это невозможно из-за распространения коронавируса», — рассказала региональный координатор направления «Связь поколений» Дарья Озерова.

По словам руководителя «Волонтеров Победы» Ольги Амельченковой, активисты движения намерены уделить внимание и поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны. Она отметила, что волонтеры помогают ветеранам не только 9 мая, но круглый год. Они намерены поздравить с 75-й годовщиной Победы ветеранов по всей России.

20 апреля сообщалось, что сотрудники проекта «Московское долголетие» начали помогать пожилым жителям столицы в период самоизоляции. В задачи социальных помощников входит обеспечение доставки необходимых продуктов питания и лекарств, а также психологическая поддержка.