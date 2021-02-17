На Украине за использование русского языка уволили официантку

В Днепре владелица кафе уволила сотрудницу, так как та не говорит на украинском и может обслуживать клиентов только на русском языке. Об этом сообщило издание «49 000».

Увольнению предшествовал конфликт между официанткой из России и посетительницей кафе. Свой заказ гостья сделала на украинском, после чего официантка призналась, что не понимает сказанного. Посетительница рекомендовала россиянке, работающей на Украине, учить язык, после чего девушки начали спорить и принадлежности Днепра.

Хозяйка заведения встала на сторону посетителей и уволила русскую официантку.

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист и потом будем начинать свою работу», — сказала владельца кафе Ирина Прудка.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

По его данным, большая часть обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 украинцев пожаловались на нарушение их прав, препятствий и ограничений в использовании государственного языка в сфере услуг.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.