Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин назначил прокуроров четырех регионов России
Мир
Лаврентьев заявил о возможных провокациях с химоружием в Сирии
Общество
Эпидемиолог спрогнозировала максимальный спад заболеваемости COVID-19 в РФ
Общество
Авиакомпания AZAL возобновила рейсы между Баку и Москвой
Общество
Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний «Спутника Лайт»
Мир
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Мир
Около 5% населения ЕС получили первую дозу вакцины от коронавируса
Экономика
Правительство России утвердило пятилетний план развития рынка СПГ
Общество
Путин подписал закон о бессрочном продлении льгот сиротам при поступлении в вузы

На Украине за использование русского языка уволили официантку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Днепре владелица кафе уволила сотрудницу, так как та не говорит на украинском и может обслуживать клиентов только на русском языке. Об этом сообщило издание «49 000».

Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы
С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки

Увольнению предшествовал конфликт между официанткой из России и посетительницей кафе. Свой заказ гостья сделала на украинском, после чего официантка призналась, что не понимает сказанного. Посетительница рекомендовала россиянке, работающей на Украине, учить язык, после чего девушки начали спорить и принадлежности Днепра.

Хозяйка заведения встала на сторону посетителей и уволила русскую официантку.

«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину. Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист и потом будем начинать свою работу», — сказала владельца кафе Ирина Прудка.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

По его данным, большая часть обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 украинцев пожаловались на нарушение их прав, препятствий и ограничений в использовании государственного языка в сфере услуг.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021