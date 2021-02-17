Правительство России утвердило пятилетний план развития рынка СПГ

Правительство России утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в среду, 17 февраля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило дорожную карту развития рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет», ― сказал он в ходе заседания кабинета министров.

Глава российского кабмина указал на то, что для социально-экономического развития регионов вопрос газификации является очень важным. В связи с этим Мишустин подчеркнул необходимость ускорения работы в данном направлении, «чтобы тепло пришло в дома как можно скорее», причем по доступным для населения ценам.

Также премьер-министр отметил, что в настоящее время предстоит нарастить производство СПГ и создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, включая Сибирь и Дальний Восток, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей.

«СПГ по сравнению с традиционными видами топлива более экологичный и может успешно применяться практически на любом виде транспорта, но для этого нужна соответствующая инфраструктура», ― добавил Мишустин.

В свою очередь, на сайте российского кабмина говорится, что документ включает инициативы, призванные подстегнуть инвестиционную активность, снизить административные барьеры, актуализировать нормативно-правовую базу и создать условия для внедрения передовых технологий.

Корме того, в планах значится смягчение требований к максимально допустимому объему хранения сжиженного газа на малотоннажных объектах и автозаправочных станциях. Помимо этого, планируется провести дополнительные исследования в области пожарной безопасности, а также распространить на отрасль отдельные международные стандарты.

Ранее, 15 февраля, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что реализация программы газификации в России позволит увеличить потребление газа на 18,6 млрд куб м газа в год.

По его словам, введение единого оператора газификации может на 30% уменьшить стоимость финального подключения домовладений к газу. Если по текущим оценкам инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят до 354 млрд рублей, то с привлечением единого оператора сумма уменьшится.

В январе президент России Владимир Путин на встрече с Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации. Топ-менеджер ответил, что холдинг завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «Газпром» также подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.