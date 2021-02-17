На Украине до 30 апреля продлили карантин из-за пандемии коронавируса

Карантин, введенный на Украине из-за пандемии коронавируса, продлили до 30 апреля. Соответствующее решение в среду, 17 февраля, принял кабмин страны.

Кроме того, в ходе заседания в среду украинское правительство решило возобновить в стране режим адаптивного карантина, который предполагает деление регионов на «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны ограничений в зависимости от ситуации с распространением инфекции, сообщает «Страна.ua».

«Подчеркну, решение вступит в силу на следующей неделе, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться», — сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась. О том, что Украина в ближайшее время вернется к системе «адаптивного карантина» Шмыгаль сообщал 3 февраля.

По информации системы мониторинга распространения коронавируса, на Украине с начала пандемии коронавируса было выявлено 1 280 904 случая инфекции, скончались 24 689 человек, выздоровели 1 128 895 пациентов.