На Стамбул обрушился сильный снегопад

Сильный снегопад и холод парализовали жизнь в Стамбуле, сообщает в среду, 17 февраля, газета Sözcü.

По ее данным, толщина снежного покрова на вершинах холмов достигла 30 см, также в городе держится мороз. За последние дни в Стамбуле под тяжестью снега упали более 500 деревьев и электрических столбов, у 106 домов обрушились крыши. Также повреждены 218 автомобилей.

Местные жители, как отмечается, не пострадали.

Из-за снегопада проселочные дороги города были почти полностью перекрыты.

«Муниципальные власти Стамбула задействовали 1351 машину и 7031 работника для ликвидации последствий стихийного бедствия. Дорожные службы использовали 5252 т соли и 7 т специальных жидкостей для обработки дорожного покрытия от обледенения», — говорится в публикации.

Как отмечают метеорологи, в четверг в Стамбуле наступит потепление, температура воздуха изменится почти на 20 градусов в плюсовую сторону, а вместо снега пойдут ливни.

15 февраля сообщалось, что снегопад, обрушившийся на Стамбул и привел к закрытию всех учебных заведений турецкого мегаполиса.

В конце января сообщалось о рекордно низких температурах в странах Европы. Из-за морозов оказалось парализовано движение транспорта, также увеличилось число ДТП.