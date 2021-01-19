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Рекордно низкие температуры зафиксировали в странах Европы

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В ряде европейских стран зафиксировали рекордно низкие температуры. Об этом в понедельник, 18 января, сообщило агентство Associated Press.

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По его данным, из-за морозов оказалось парализовано движение транспорта, также увеличилось число ДТП.

Так, в Польше впервые за 11 лет температура воздуха опустилась ниже –28 градусов. От холода в Варшаве треснули железнодорожные пути, это привело к задержкам в движении поездов.

Во многих регионах Чехии похолодало до –20 градусов. По данным местных синоптиков, ночь на 18 января там стала самой морозной за год.

Германию и Швейцарию накрыли сильные снегопады. На дорогах ФРГ спасатели убирают упавшие деревья, пишет REGNUM. Также в стране существенно выросло количество ДТП. Также аномальные снегопады зафиксированы и в Турции — в Стамбуле парализовано движение автотранспорта, пишет телеканал «Звезда».

На прошлой неделе в Испании установились рекордно низкие температуры, в двух провинциях температура воздуха опустилась ниже –20 градусов. Холодная погода установилась даже в Валенсии, Барселоне, Севилье, Мурсии.

Ранее, 19 января, сообщалось, что жителей ЦФО предупредили об обильных снегопадах в конце недели. В этой связи специалисты рекомендовали территориальным подразделениям Росгидромета оперативно информировать заинтересованные органы об опасных погодных явлениях.

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