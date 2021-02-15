В Стамбуле из-за снегопада закрыты все учебные заведения

Сильный снегопад, обрушившийся на Стамбул в воскресенье, 14 февраля, привел к закрытию всех учебных заведений турецкого мегаполиса. Об этом заявил губернатор Али Ерликая.

«Сильный снегопад и штормовой ветер продолжаются. Мы прерываем очное обучение во всех наших учебных заведениях до среды», — сообщил он в своем Twitter.

Губернатор призвал стамбульцев быть внимательными и осторожными.

Непогода привела к закрытию паромного сообщения. Аэропорты работают в штатном режиме, но часть рейсов отправляется с задержкой. В связи с действующим по выходным дням комендантским часом, введенным из-за пандемии COVID-19, серьезных пробок в Стамбуле нет, однако движение автотранспорта затруднено.

В некоторых районах Стамбула высота снежного покрова достигла 20 см. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться до пяти дней.

В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что 13 февраля в Москве выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений 17,6 мм осадков. По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 2019 году. Тогда выпало 13,6 мм осадков за сутки. Таким образом, рекорд 2019 года был превзойден на 4 мм.

Столичный департамент транспорта рекомендовал водителям в понедельник, 15 февраля, пересесть на общественный транспорт из-за сложных погодных условий.

Московские власти заявили, что на уборку снега потребуется около пяти дней.