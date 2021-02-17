Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности и суверенитету Сирии

Россия, Турция и Иран подтвердили неизменную приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 15-й международной встречи по Сирии в астанинском формате в среду, 17 февраля.

«Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению», — говорится в заявлении, которое зачитал на пленарном заседании спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Москва, Анкара и Тегеран также выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения. Они подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, который сирийцы осуществляют при содействии ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.

По его словам, все три государства осуждают незаконный захват и передачу доходов от продажи нефти на северо-востоке Сирии, подчеркивая, что нефтяные поля должны принадлежать правительству САР.

Страны-гаранты согласны в том, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии возможно «только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности страны».

«Отвергли все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран», — сказал Лаврентьев.

В этой связи, по его словам, Москва, Анкара и Тегеран выразили обеспокоенность в связи с «активизацией боевых действий, направленных против гражданского населения».

Кроме того, страны-гаранты осудили нападения Израиля на территорию Сирии, назвав их нарушающими международное право и угрожающими безопасности в регионе.

Стороны договорились продолжать взаимодействие для окончательной ликвидации «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), «Джабхат ан-Нусры» (также признана террористической и запрещена в России) и других террористических групп.

Государства-гаранты обсудили ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, подчеркнув необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

Они высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности запрещенной в России группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» «и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами».

По словам Лаврентьева, страны-гаранты решили провести очередную, 16-ю по счету международную встречу по Сирии в астанинском формате в столице Казахстана Нур-Султане в середине 2021 года.

Накануне в Сочи начались трехсторонние переговоры России, Турции и Ирана в астанинском формате, которые посвящены урегулированию конфликта в Сирии. Они завершатся 17 февраля.

Во вторник Лаврентьев заявил, что Россия на этой встрече рассчитывает дать импульс процессу сирийского урегулирования.

Ранее, 9 февраля, спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен по итогам закрытой встречи Совета Безопасности по Сирии сообщил, что пятая встреча конституционного комитета САР не дала результатов. В связи со сложившейся ситуацией он внес свои предложения в совет по изменению текущей работы комитета.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в Нур-Султане 10–11 декабря 2019 года. В ней участвовали делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. Наблюдателями были представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

Следующие переговоры были запланированы на март 2020-го в Нур-Султане, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» разгромлена. В некоторых провинциях страны действуют разрозненные отряды боевиков.