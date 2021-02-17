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Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, сообщается 17 февраля на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Налоговые органы при этом получают право при подозрении о нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций отчеты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Для этого потребуется приказ ФНС с определением формата сообщения об операциях с цифровой валютой.

Согласно проекту закона, граждане России или проживающие на территории страны граждане, а также российские и международные организации, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, будут обязаны предоставлять в налоговые органы отчеты о таком праве, обороте средств и остатке цифровой валюты в случае превышения поступлений или списаний цифровой валюты за год 600 тыс. рублей.

Законопроектом устанавливается ответственность за нарушения, связанные с несвоевременным представлением отчета об операциях с цифровой валютой или отчета, содержащего недостоверные сведения. В этих случаях штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм — поступления цифровой валюты или суммы ее списания.

За неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться цифровой валютой, отчета об операциях с ней и об ее остатках устанавливается штраф в размере 50 тыс. рублей.

За неуплату налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой штраф составит 40% от суммы неуплаченного налога.

Соответствующий документ был внесен правительством в нижнюю палату российского парламента 1 декабря 2020 года.

Как подчеркнул юрист, основатель и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко, цель законопроекта — легализовать блокчейн технологии и криптовалюту, признав ее имуществом, не подлежащим амортизации.

При этом принятие закона о налогообложении криптовалюты не окажет влияние на их цены, пояснил «Известиям» аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

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