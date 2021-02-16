Эксперт оценил влияние закона о налогообложении криптовалют на их цены

Принятие в России закона о налогообложении криптовалюты не окажет влияние на их цены. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил «Известиям» аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Он напомнил, что криптовалюта по российскому законодательству ― это имущество, которое облагается в соответствии с этой категорией, при этом ежегодными налогами, как недвижимость, они не облагаются.

«НДФЛ облагается доход от продажи криптовалют, при этом используется ставка 13% (или 15%, если сумма превышает 5 млн рублей). Влияние на цены криптовалют закон не окажет, поскольку эти цены определяются на глобальных рынках. Падения спроса собственно из-за закона произойти не должно», ― сказал Делицын.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам одобрить в первом чтении законопроект, согласно которому в Налоговом кодексе РФ будет создан механизм налогообложения в сфере обращения криптовалют, передает RT.

Соотвествующий документ был внесен правительством в нижнюю палату российского парламента 1 декабря 2020 года. Проект закона предлагает признать любую криптовалюту имуществом, а граждан и компании планируют обязать извещать ФНС о цифровой валюте. Если оборот за год достиг 600 тыс. рублей — декларация обязательна. В то же время налоговикам разрешат требовать выписки с цифровых счетов.

Как подчеркнул юрист, основатель и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко, цель законопроекта — легализовать блокчейн технологии и криптовалюту, признав ее имуществом, не подлежащим амортизации.

По его мнению, законопроект не сильно скажется на стоимости криптовалют, но возможно приведет к уходу ряда держателей и покупателей криптовалюты в другую юрисдикцию или изменит порядок ее обращения, провоцируя на новые схемы и возможности по электронной оплате товаров, работ и услуг.

В свою очередь, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев заявил «Известиям», что появление законодательного регулирования в сфере криптовалют логично и давно назрело.