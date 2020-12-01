Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Эксперты оценили законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цель законопроекта о налогооблажении в сфере криптовалют — легализовать блокчейн технологии и криптовалюту, признав ее имуществом, не подлежащим амортизации, заявил «Известиям» юрист, основатель и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко 1 декабря.

Ранее в этот день правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как крипта после дождя: цифровые валюты резко подорожали с октября
Лидером стал биткоин — он прибавил в цене 72% и торгуется почти по $18 тыс.

«Это правило закрепляют в Налоговом кодексе, и это означает, что физические и юридические лица не только должны исчислять налог на указанное имущество, но и уведомлять налоговые органы о существовании операций с криптовалютой на сумму, превышающую 600 тыс. рублей», — сказал Ткаченко.

По его мнению, законопроект не сильно скажется на стоимости криптовалют, но возможно приведет к уходу ряда держателей и покупателей криптовалюты в другую юрисдикцию или изменит порядок ее обращения, провоцируя на новые схемы и возможности по электронной оплате товаров, работ и услуг.

В свою очередь, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев заявил «Известиям», что появление законодательного регулирования в сфере криптовалют логично и давно назрело.

Соловьев отметил ряд нововведений, которые могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

В частности, цифровая валюта признается имуществом. Также доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Цифровая валюта не будет подлежать амортизации. Кроме того, операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

Отдельно прописаны нормы, направленные на организацию надлежащего Налогового контроля за операциями с цифровой валютой.

Налоговые органы получат право с согласия вышестоящих руководителей истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, отметил Соловьев.

«Все участники рынка, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей», — заключил эксперт.

Ранее 1 декабря криптовалюта биткоин в ходе торговой сессии подорожала на 1,27% за сутки — до $19 920,53, превысив побитый накануне рекорд $19 786,24.

Отмечалось, что этот вид криптовалюты растет в цене на фоне общего оптимизма на мировых рынках и ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020