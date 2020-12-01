Эксперты оценили законопроект о налогообложении в сфере криптовалют

Цель законопроекта о налогооблажении в сфере криптовалют — легализовать блокчейн технологии и криптовалюту, признав ее имуществом, не подлежащим амортизации, заявил «Известиям» юрист, основатель и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадим Ткаченко 1 декабря.

Ранее в этот день правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января в законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Это правило закрепляют в Налоговом кодексе, и это означает, что физические и юридические лица не только должны исчислять налог на указанное имущество, но и уведомлять налоговые органы о существовании операций с криптовалютой на сумму, превышающую 600 тыс. рублей», — сказал Ткаченко.

По его мнению, законопроект не сильно скажется на стоимости криптовалют, но возможно приведет к уходу ряда держателей и покупателей криптовалюты в другую юрисдикцию или изменит порядок ее обращения, провоцируя на новые схемы и возможности по электронной оплате товаров, работ и услуг.

В свою очередь, заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев заявил «Известиям», что появление законодательного регулирования в сфере криптовалют логично и давно назрело.

Соловьев отметил ряд нововведений, которые могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

В частности, цифровая валюта признается имуществом. Также доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Цифровая валюта не будет подлежать амортизации. Кроме того, операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

Отдельно прописаны нормы, направленные на организацию надлежащего Налогового контроля за операциями с цифровой валютой.

Налоговые органы получат право с согласия вышестоящих руководителей истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, отметил Соловьев.

«Все участники рынка, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей», — заключил эксперт.

Ранее 1 декабря криптовалюта биткоин в ходе торговой сессии подорожала на 1,27% за сутки — до $19 920,53, превысив побитый накануне рекорд $19 786,24.

Отмечалось, что этот вид криптовалюты растет в цене на фоне общего оптимизма на мировых рынках и ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин.