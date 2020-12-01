Биткоин обновляет исторический максимум второй день подряд

Криптовалюта биткоин в ходе торговой сессии во вторник подорожала на 1,27% за сутки — до $19 920,53, превысив побитый накануне рекорд $19 786,24. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk 1 декабря.

Биткоин растет в среднем на 4%, приближаясь постепенно к «психологической отметке $20 тыс.», — отмечает «РИА Новости».

В понедельник криптовалюта побила исторический максимум 2017 года.

В этом году курс биткоина вырос почти втрое, а с начала сентября — на 97%.

Отмечалось, что этот вид криптовалюты растет в цене на фоне общего оптимизма на мировых рынках и ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин, передает «Интерфакс».

Доля биткоина занимает более 63% глобального рынка криптовалют.