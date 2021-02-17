В бундестаге призвали выставить счет США за задержку «Северного потока – 2»

Германия может потребовать компенсацию от США из-за ситуации со строительством «Северного потока – 2». Об этом 17 февраля заявил депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Котре отметил, что из-за позиции Вашингтона строительство трубопровода задерживается, поэтому немецкие граждане вынуждены платить повышенную цену за газ.

Депутат также отметил, что речь может идти о компенсации в размере нескольких миллиардов долларов.

«Переговоры начались, это было ожидаемо. Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. «Красная линия» будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше», — цитирует «РИА Новости» слова депутата бундестага ФРГ.

Днем ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток – 2». Белый дом должен определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.

Американское издание не исключает, что администрация американского лидера Джо Байдена может пойти навстречу своей союзнице Германии, которая заинтересована в успешном завершении строительства газопровода.

12 февраля американские сенаторы — республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин — призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода. В этот же день в Госдепе США назвали ограничительные меры в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.