WSJ узнала о начале переговоров США и Германии о «Северном потоке — 2»

Вашингтон начал переговоры с Берлином по проекту «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 16 февраля, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в немецкой администрации.

По его словам, начаты переговоры о будущем газопровода , включая санкции против компаний, участвующих в строительстве проекта.

Во вторник у администрации США наступает крайний срок, чтобы сообщить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США. Эти компании могут стать потенциальными объектами санкций. Администрация Байдена также может отказаться от применения санкций, пойдя навстречу ФРГ, важнейшему европейскому союзнику, говорится в публикации.

Как ранее во вторник рассказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, инвесторы проекта борются за его судьбу и вносят вклад в его завершение. По его словам, замедление в этом вопросе влияет на эффективность инвестиций.

Накануне глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст сообщил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» на переговорах с США обсуждаться не должна. По его словам, при президенте Джо Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать, однако вопрос остановки проекта вообще не должен подниматься.

12 февраля американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода. В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.