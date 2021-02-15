В бундестаге исключили обсуждение остановки СП-2 на переговорах с США

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст в понедельник, 15 февраля, заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» на переговорах с США обсуждаться не должна.

При этом он подчеркнул, что обсуждению также не подлежит «механизма остановки» проекта, связывающий поставки газа в ЕС с обеспечением Украины.

«Очень приветствую тот факт, что при президенте [Джо] Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка «Северного потока – 2» не подлежит обсуждению», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день издание Handelsblatt сообщило об условиях, которое выдвинуло министерство экономики ФРГ для диалога с США по «Северному потоку – 2». По данным издания, в министерстве к переговорам по этому вопросу готовы приступить, когда будут заняты все ключевые посты в администрации США, а контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера будут названы и утверждены.

Газопровод «Северный поток – 2» строится России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Евросоюз, страны которого в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против газопровода выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Кроме того, в январе 2021 года минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под действие санкций попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В начале февраля стало известно, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода. Отмечалось, что американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

В германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

На следующий день судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. После этого начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко подтвердили данные о том, что строительство участка газопровода в водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года.