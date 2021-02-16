Глава OMV рассказал о борьбе инвесторов «Северного потока – 2» за судьбу проекта

Инвесторы «Северного потока – 2» борются за судьбу проекта и вносят вклад в его завершение. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Он выразил надежду на быстрое завершение строительства газопровода и отметил, что замедление в этом вопросе влияет на эффективность инвестиций.

«Мы как инвесторы, конечно, очень заинтересованы и пытались в общем-то повлиять на то, чтобы как можно быстрее это произошло. Достаточно большая задержка имеет место. Разумеется, задержка оказывает негативное влияние в том числе на инвестиционную эффективность. И, разумеется, для Европы это важный проект», — сказал Зеле на конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией.

Он отметил, что проблемы в сфере политики нужно решать не давлением на бизнес, а дипломатическим путем.

«Если говорить об этом проекте, то я для себя убежден полностью, что этот проект как обоснованный, так и необходимый. Но при этом если имеют место какие-то проблемы в сфере политических событий, то нужно по дипломатическим каналам решать их, дипломатическим образом. И нужно смотреть, чтобы на компании, на бизнес не оказывалось дополнительного давления», — добавил Зеле.

В этот же день министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить вопросы по поводу проекта «Северный поток – 2». Он отметил, что у России и Германии есть потенциал сотрудничества по водороду, который ФРГ рассчитывает закупать у РФ. Министр добавил, что стратегия «озеленения» экономики Евросоюза может позитивно повлиять и на экономику России.

Накануне, 15 февраля, глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст сообщил, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2» на переговорах с США обсуждаться не должна. Он подчеркнул, что обсуждению также не подлежит «механизм остановки» проекта, связывающий поставки газа в ЕС с обеспечением Украины.

Ранее, 11 февраля, заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских назвал реальной задачей планы «Газпрома» ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в 2021 году. Он отметил, что значительная часть газопровода уже построена и ничего не мешает завершению строительства к этому сроку.

В начале февраля стало известно, что правительство ФРГ рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.