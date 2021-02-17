Эксперт заявил о высоких шансах Медведева попасть в финал Australian Open

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Об этом в среду, 17 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Не самый напряженный матч, который был между Медведевым и (Андреем) Рублевым. Были очень длительные розыгрыши, что говорит о возможностях обоих игроков, сложные погодные условия, к которым Медведев оказался лучше подготовлен, смог справиться с жарой. Да, Андрею было тяжело, но у Дани тоже сводило ноги после окончания матча», — рассказал Ольховский.

В матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии ранее в этот день Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева. Матч продолжался два часа пять минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2. В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). Матч запланирован на 19 февраля.

По словам специалиста, у Медведева есть хорошие шансы выйти в финал Australian Open.

«Если Даня покажет лучший теннис, то он способен обыграть и Циципаса, и Надаля», — добавил Ольховский.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне 17 февраля. В матче четвертьфинала, россиянка одержала победу над соперницей из Хорватии Петрой Мартич. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. Россиянка занимает 71-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула WTA и семь побед на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).