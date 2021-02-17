Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В МИДе предупредили об ответной реакции России на давление США
Общество
Путин заявил об улучшении ситуации с безработицей
Экономика
Цена барреля нефти Brent превысила $64
Мир
В МИД РФ допустили вероятность регистрации «Спутника V» в США
Общество
В Москве доноры сдали 10 т плазмы с антителами к COVID-19
Политика
Путин заявил о недопустимости вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму
Общество
В России за сутки выявили 12 828 новых случаев заболевания COVID-19
Общество
В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Экономика
Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд

Эксперт заявил о высоких шансах Медведева попасть в финал Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Об этом в среду, 17 февраля, сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Взлет ракетки: как Аслан Карацев переписывает историю тенниса
Российский спортсмен сенсационно вышел в полуфинал Australian Open

«Не самый напряженный матч, который был между Медведевым и (Андреем) Рублевым. Были очень длительные розыгрыши, что говорит о возможностях обоих игроков, сложные погодные условия, к которым Медведев оказался лучше подготовлен, смог справиться с жарой. Да, Андрею было тяжело, но у Дани тоже сводило ноги после окончания матча», — рассказал Ольховский.

В матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии ранее в этот день Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева. Матч продолжался два часа пять минут и завершился со счетом 7:5, 6:3, 6:2. В полуфинале Даниил Медведев сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Рафаэль Надаль (Испания). Матч запланирован на 19 февраля.

По словам специалиста, у Медведева есть хорошие шансы выйти в финал Australian Open.

«Если Даня покажет лучший теннис, то он способен обыграть и Циципаса, и Надаля», — добавил Ольховский.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне 17 февраля. В матче четвертьфинала, россиянка одержала победу над соперницей из Хорватии Петрой Мартич. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. Россиянка занимает 71-е место в рейтинге WTA, на ее счету два титула WTA и семь побед на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021