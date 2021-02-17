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Mitsubishi представила кроссовер Outlander нового поколения

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Японская компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения. Премьера модели состоялась онлайн. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба бренда.

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Серийное производство автомобиля уже ведется на заводе в Японии. Главное отличие нового Outlander от модели третьего поколения — новая платформа CMF-С/D с задней многорычажной подвеской, как у Nissan X-Trail.

Автомобиль выполнен в новой дизайнерской концепции Dynamic Shield. В частности, высокая линия капота и заостренные линии оптики теперь находятся на уровне решетки радиатора. Кроме того, у машины появился крупный спойлер, новые фонари, раздвоенные патрубки выхлопной системы.

В салоне машины устанавливается цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем. В дорогих комплектациях сиденья отделаны кожей. Водителю доступны трехзонный климат-контроль, навигационная система, аудиосистема Bose c 10 динамиками, а также адаптивный круиз-контроль.

Автомобиль получил 2,5-литровый бензиновый мотор, который также был позаимствован у Nissan X-Trail. Мощность двигателя составляет 181 л.с. Коробка передач — вариатор Jatco.

Продажи нового поколения Mitsubishi Outlander в России начнутся в 2022 году.

3 декабря сообщалось, что Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.

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