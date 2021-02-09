В Mitsubishi рассказали о новинках для России

Mitsubishi планирует вывести в этом году на российских рынок две новых модели. Кроме того, в компании уточнили, что новое поколение популярного кроссовера Outlander появится в России не раньше следующего года. Возможно, популярный кроссовер на первом этапе будут импортировать, а не производить локально. Об этом 9 февраля сообщает корреспондент «Известий».

Первой новинкой Mitsubishi стал рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross. Багажник автомобиля стал более вместительным, а специально по просьбам российских клиентов машину теперь предлагают и с двухлитровый бензиновым атмосферным мотором.

В начале марта компания проведет российскую премьеру нового поколения внедорожника Pajero Sport, продажи новинки стартуют в мае. Всего этом году Mitsubishi планирует продать в России 35 тыс. автомобилей, что на 24% больше, чем в 2020-м.

Глобальная премьера совершенно нового поколения Mitsubishi Outlander состоится в середине февраля, а до российского рынка он доберется не ранее следующего года.

«Мы представим этот автомобиль в скором времени, но точно не в этом году», — рассказал Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба. Он отметил, что возможно, на первом этапе кроссовер будут импортировать, а не производитель локально. С чем это связано, господин Иваба не уточнил. Возможно, два поколения «Аутлендера» будут некоторое время выпускать параллельно.

Между тем, Осаму Иваба уточнил, что Mitsubishi не планирует отказываться от производства в Калуге и даже имеет планы по выпуску новых моделей. Он также опроверг возможный перенос производства Outlander на завод Nissan в Санкт-Петербурге, где производят соплатформенный X-Trail.

«Платформа у этих автомобилей действительно общая, но в остальном они сильно различаются», — сказал Осаму Иваба.

3 декабря сообщалось, что Mitsubishi начала продажи в России новой версии кроссовера ASX, которая получила название Black Edition. У автомобиля ряд элементов выполнен в черном цвете: 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, а также корпуса боковых зеркал.