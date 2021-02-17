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Бывшего главу Хабаровского края Ишаева приговорили к условному сроку

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Суд Москвы приговорил экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева к условному сроку по делу о растрате принадлежащих «Роснефти» 7,5 млн рублей сообщает в среду, 17 февраля, корреспондент «Известий» из зала суда.

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«Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей <…> срок считать условным», — огласила решение судья Лариса Семёнова.

Условный срок также получил другой фигурант дела — бывший директор представительства «Роснефти» в регионе Геннадий Кондратов — три года и 400 тыс. рублей штрафа.

Ранее в среду суд признал виновным Ишаева по делу о растрате. Виновным также был признан Кондратов.

10 февраля гособвинитель попросил приговорить Ишаева к семи годам колонии.

Экс-чиновника задержали в Москве 28 марта 2020 года. Ишаев был доставлен на допрос в Следственный комитет России. В конце того же месяца суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, организовал заключение договора аренды офисного помещения с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс». Цена сделки была завышена — таким образом бывший чиновник пытался похитить имущество возглавляемой им компании, полагает следствие.

Кондратов, в свою очередь, ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы. После этого в течение пяти лет, до марта 2019 года, он перевел на счет ООО «Бейс» арендную плату, которая была завышена. Таким образом, он растратил более 7,5 млн рублей, вверенные ему «Роснефтью».

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