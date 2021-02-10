Обвинение запросило семь лет колонии для экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Гособвинитель попросил приговорить к семи годам колонии бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, который обвиняется в растрате 7,5 млн рублей. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«В ходе прений сторон государственное обвинение попросило суд признать обвиняемых виновными и назначить Виктору Ишаеву наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Геннадию Кондратову — четыре года колонии общего режима», — заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Там добавили, что приговор огласят 16 февраля в 11:00.

Кондратов являлся директором представительства «Роснефти» в краевом центре, он проходит по уголовному делу как соучастник преступления. Он, в отличие от Ишаева, вину в инкриминируемых деяниях признал.

Экс-чиновника задержали в Москве 28 марта 2020 года. Ишаев был доставлен на допрос в Следственный комитет России. В конце того же месяца суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, в 2014 году Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО «НК «Роснефть» в Хабаровском крае, организовал заключение договора аренды офисного помещения с подконтрольной ему коммерческой организацией ООО «Бейс». Цена сделки была завышена — таким образом бывший чиновник пытался похитить имущество возглавляемой им компании, полагает следствие.

Кондратов же, в свою очередь, ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы. После этого в течение пяти лет, до марта 2019 года, он перевел на счет ООО «Бейс» арендную плату, которая была завышена. Таким образом, он растратил более 7,5 млн рублей, вверенные ему «Роснефтью».