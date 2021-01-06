Вакантное кресло: главы каких регионов лишились постов в 2020 году

В 2020 году в отставку ушли многие старожилы губернаторского корпуса, на смену им пришли «варяги», не связанные до этого с регионом . Такая ситуация произошла в Белгородской области, Мордовии и ряде других субъектов. Опрошенные «Известиями» специалисты уверены, что это особенности кадровой политики администрации президента, которая считает удаленность нового главы от местных элит залогом эффективной работы . Не обошлось и без громких отставок — утрата доверия в Чувашии и подозрение в убийстве в Хабаровском крае. Эксперты полагают, что в 2021 году смена руководителя ждет еще несколько регионов.

Смена долгожителей

2020 год запомнится россиянам не только коронавирусом и поправками в Конституцию, но и ротацией губернаторского корпуса. Был продолжен тренд на омоложение состава региональных начальников. Именно в прошлом году в отставку ушел последний губернатор ельцинской эпохи Евгений Савченко, возглавлявший Белгородскую область с 1993 года . Он стал сенатором от региона в Совете Федерации. Эксперты полагают, что на этой позиции он сможет сохранить определенное влияние в области, так как ее новому главе нужна будет помощь со стороны опытного руководителя. Сейчас должность врио губернатора занимает Вячеслав Гладков, исполнявший до этого обязанности зампреда правительства Ставропольского края.

В ноябре в отставку ушел и глава Мордовии Владимир Волков, желая «дать дорогу молодым» . Ему на смену назначили председателя правительства Дагестана Артема Здунова, этнического мордвина, знающего проблемы Поволжья.

Вакантное кресло Евгений Савченко Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Изменения произошли и в Дагестане — Владимир Васильев, управлявший республикой с 2017 года, также подал в отставку . Его заменил Сергей Меликов, работавший до назначения сенатором от Ставропольского края и замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии. Во всех этих регионах прослеживается не только тренд на омоложение, но еще и на назначение «варягов» — людей, не имевших с субъектами прямой связи . Политолог Дмитрий Фетисов пояснил «Известиям», что этот тренд зародился гораздо раньше.

Вакантное кресло Владимир Васильев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Это связано с кадровым подходом администрации президента, которая полагает разумным ставить во главе субъектов технократов, равноудаленных от местных элит. Соответственно, они не подвергаются их воздействию и поэтому должны работать более эффективно, — отметил специалист.

Эффект неожиданности

Однако если отставку старожилов ожидали не первый год, то некоторые кадровые изменения стали сюрпризом. Так, пожалуй, самым резонансным уходом с должности запомнился руководитель Хабаровского края Сергей Фургал, который был задержан по подозрению в убийстве . На место арестованного главы региона из Москвы прислали Михаила Дегтярева, тоже не знакомого до этого времени с краем. К слову, в субъекте до сих пор продолжаются митинги против задержания Фургала.

Вакантное кресло Сергей Фургал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У протестов уже не такой размах, но настроения остаются. Дело не только в Фургале, дело в самом Дегтяреве — его имиджевых характеристиках и неудачных заявлениях . Это просто непопадание в образ, избирать его будет очень тяжело. Только рейтинг подрастет — каким-нибудь неудачным заявлением он его обнуляет, — рассказал «Известиям» политолог Константин Калачев.

В связи с утратой доверия был отправлен в отставку и глава Чувашии Михаил Игнатьев . Позже экс-руководитель региона скончался от коронавируса.

Вакантное кресло Михаил Игнатьев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В апреле синхронно поменяли глав Архангельской области, НАО и Республики Коми. Чуть позже сменился и руководитель Камчатки Владимир Илюхин . Президент принял его уход, назначив врио губернатора края премьер-министра Якутии Владимира Солодова.

Грядущие отставки

Смена губернаторского корпуса может продолжиться и в 2021 году, полагают специалисты. Таким прогнозам как минимум способствуют проблемы в нескольких субъектах .

— К ряду глав накопилось много вопросов. Это, например, Вячеслав Битаров в Северной Осетии. Однако, учитывая национальный фактор, замену ему найти пока не могут. В этой группе и красноярский руководитель Александр Усс. Он откровенно провалился на этой должности, погряз в скандалах. Есть, например, Бату Хасиков в Калмыкии, который не справляется со своими обязанностями, но пока имеет поддержку со стороны Москвы. Есть Махмуд-Али Калиматов в Ингушетии, — отметил в разговоре с «Известиями» политолог Дмитрий Фетисов.

Вакантное кресло Александр Усс Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Другие специалисты отмечают, что в условиях пандемии позиции ни одного из губернаторов нельзя назвать твердыми. Это справедливо по отношению не только к отдаленным от центра субъектам, но и к столичным агломерациям , считает политолог Максим Жаров.

— Так или иначе, всё находятся под угрозой, потому что у нас идет эпидемия. Губернаторы пытаются себя хвалить перед президентом. Но все могут оказаться под ударом, не исключая Сергея Собянина и Александра Беглова. В Санкт-Петербурге сейчас сложная ситуация, практически не осталось свободных коек. И это вполне может в той или иной мере сказаться на карьере Беглова, — подчеркнул эксперт.

Впрочем, политолог Константин Калачев рассказал «Известиям», что средний рейтинг губернатора и доверие к региональным начальникам за последние годы, напротив, выросли.