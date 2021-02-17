Прокуратура начала проверку после пожара в жилом доме под Ульяновском

Прокуратура проводит проверку после пожара в жилом доме в Ульяновской области, в результате которого погиб ребенок, еще один пострадал. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел днем ранее на станции Молвино в Тереньгульском районе Ульяновской области: загорелся одноэтажный деревянный дом на две квартиры площадью 16х5 м. В результате пострадал мальчик 2008 года рождения, девочка 2012 года рождения погибла.

«Прокуратура Тереньгульского района Ульяновской области проводит проверку в связи с гибелью малолетней, тело которой обнаружено вечером 16 февраля 2021 года в одном из домов на станции Молвино», — говорится в сообщении.

Прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, контролирующих структур, добавили в ведомстве.

Днем ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Сочи пострадали женщина и ребенок. Пожарные эвакуировали 43 человек и спасли еще троих.