При пожаре в Сочи пострадали женщина и ребенок

Пожарные эвакуировали 43 человек и спасли еще троих при пожаре в многоквартирном доме в Сочи 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным пресс-службы управления МЧС по Краснодарскому краю, инцидент произошел на Донской улице. Пожар вспыхнул на четвертом этаже пятиэтажки на площади 40 кв. м. Открытое горение к данному моменту удалось ликвидировать.

Спасатели эвакуировали 43 человек, еще троих вывели из горящей квартиры. По данным городской администрации, пострадали девушка и ребенок, они госпитализированы, угрозы их жизням нет.

Ранее, 14 февраля, в Сочи загорелся торговый центр «Самшит». Площадь пожара составляла 500 кв. м, позднее она увеличилась до 800 кв. м.