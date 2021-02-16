Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США заявили о варианте укрепления стратегической стабильности с РФ другими договорами
Мир
Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость
Мир
Испания откроется для международных туристов летом
Экономика
Ритейл предупредил о росте цен на яйца и мясо птицы
Наука
Французская компания создала убивающую коронавирус защитную маску
Мир
Российский сенатор диагностировал у Столтенберга «спутанное сознание»
Общество
В ВОЗ затруднились назвать сроки окончания пандемии COVID-19
Интернет
Пользовательница TikTok рассказала о способе уснуть за пять минут
Мир
Крупные автопроизводители в США приостановили работу из-за непогоды

При пожаре в Сочи пострадали женщина и ребенок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожарные эвакуировали 43 человек и спасли еще троих при пожаре в многоквартирном доме в Сочи 16 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным пресс-службы управления МЧС по Краснодарскому краю, инцидент произошел на Донской улице. Пожар вспыхнул на четвертом этаже пятиэтажки на площади 40 кв. м. Открытое горение к данному моменту удалось ликвидировать.

Спасатели эвакуировали 43 человек, еще троих вывели из горящей квартиры. По данным городской администрации, пострадали девушка и ребенок, они госпитализированы, угрозы их жизням нет.

Ранее, 14 февраля, в Сочи загорелся торговый центр «Самшит». Площадь пожара составляла 500 кв. м, позднее она увеличилась до 800 кв. м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021