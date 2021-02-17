Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются обратно в страну, заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По его словам, в основном это касается тех специалистов, которые уехали в европейские страны или Соединенные Штаты.

Дворкович рассказал, что зарубежных или бывших российских специалистов привлечь на российский рынок удается прежде всего благодаря Сколковскому институту науки и технологий (Сколтех).

Там, по оценкам председателя фонда «Сколково», около 40% всех профессоров — это зарубежные специалисты и около половины остальных вернулись в Россию из-за рубежа.

«Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало — это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», — приводит слова Дворковича «РИА Новости» 17 февраля.

В октябре 2020-го российские IT-компании раскритиковали экспертов площадки технопарка «Сколково» за агитацию стартаперов переезжать на Украину, в Польшу, Латвию или Литву.