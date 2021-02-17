Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
На Сахалине закрыли дороги из-за мощного циклона
Мир
США заявили о способности Ирана обогатить ядерный материал для оружия за 3 месяца
Спорт
Одна из японских префектур хочет отказаться от эстафеты олимпийского огня
Культура
Цифровое произведение искусства впервые выставили на аукцион Christie’s
Мир
Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Общество
Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию
Общество
Передвижные аптечные пункты могут появиться в Подмосковье
Спорт
Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов против ПСЖ
Авто
Эксперт порекомендовал срочно выкапывать машину из сугроба

Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ранее уехавшие из России специалисты постепенно возвращаются обратно в страну, заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Среда убывания: IT-специалисты из Белоруссии ищут работу в России
Ситуация в республике снизит инвестиционную привлекательность региона

По его словам, в основном это касается тех специалистов, которые уехали в европейские страны или Соединенные Штаты.

Дворкович рассказал, что зарубежных или бывших российских специалистов привлечь на российский рынок удается прежде всего благодаря Сколковскому институту науки и технологий (Сколтех).

Там, по оценкам председателя фонда «Сколково», около 40% всех профессоров — это зарубежные специалисты и около половины остальных вернулись в Россию из-за рубежа.

«Это отличный канал для возвращения коллег в Россию. Могу сказать, что к нам приехало больше, чем уехало — это абсолютно точно. То же самое мы стараемся делать и на региональных площадках», — приводит слова Дворковича «РИА Новости» 17 февраля.

В октябре 2020-го российские IT-компании раскритиковали экспертов площадки технопарка «Сколково» за агитацию стартаперов переезжать на Украину, в Польшу, Латвию или Литву.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021