Эксперт порекомендовал срочно выкапывать машину из сугроба

После обильных осадков вызволить автомобиль из-под снега нужно как можно быстрее, посоветовал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Откапывать машину из сугроба нужно, и чем раньше, тем лучше. Снег на солнце имеет свойства слеживаться, становиться плотным и покрываться коркой. Если сейчас можно к машине пробиться легкой лопатой, то потом придется применять гораздо более тяжелый инструмент», — цитирует эксперта в 17 февраля радио Sputnik.

Кроме того, Шапарин предупредил, что если откладывать этот процесс до весны, то появится риск повреждения автомобиля снегоуборочным трактором или другими участниками движения, которые могут не заметить заваленную снегом машину.

По словам эксперта, откопав машину, не нужно пытаться самостоятельно полностью освободить ее корпус от снега и льда. Он советует очистить стекла и отправляться на автомойку, где машину окатят теплой водой.

«Потом воздухом продуйте стыки, соединения, замки и так далее и нанесите силиконовую смазку, чтобы ничего не примерзло. Это будет самое щадящее, что вы можете сделать для автомобиля», — отметил Шапарин.

По состоянию на 16 февраля в Москве очистили от снега около 80% объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий, а также более половины крыш.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 февраля рассказал, что снежный покров в Москве и Московской области достигает практически рекордных показателей, пишет РИАМО. По его словам, в Немчиновке высота сугробов составила 71 см. С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков.