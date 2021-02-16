В Москве очистили почти 80% дорог после снегопада

В Москве очистили от снега около 80% объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий, а также более половины крыш. Об этом сообщается во вторник, 16 февраля, в официальном Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

«По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее в этот же день сообщалось, что около 65% дорог и переулков Москвы очищено после сильного снегопада в выходные. На уборку снега вышли около 116 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники, уточняет НСН. Из столицы вывезли около 12 млн кубометров снега.

Накануне Бирюков сообщил, что уборка выпавшего в городе снега займет четыре дня.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 февраля рассказал, что снежный покров в Москве и Московской области достигает практически рекордных показателей, пишет РИАМО. По его словам, в Немчиновке высота сугробов составила 71 см. С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков.