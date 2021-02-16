Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин может вернуться к очному формату работы через несколько месяцев
Общество
В МЧС сообщили о локализации пожара на рынке в Волгограде
Общество
В Москве очистили почти 80% дорог после снегопада
Общество
Госдума запретила высаживать из транспорта детей без билетов
Политика
В Москве призвали Вашингтон не затягивать с решением по ДОНу
Политика
Госдума в первом чтении одобрила отмену ограничения возраста назначаемых президентом чиновников
Мир
В Верховной раде Украины начали сбор подписей за импичмент Зеленского
Экономика
Эксперт спрогнозировал рост курса биткоина до $100 тыс.
Общество
Греф отметил серьезный всплеск кибермошенничества в 2020 году

В Москве очистили почти 80% дорог после снегопада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве очистили от снега около 80% объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий, а также более половины крыш. Об этом сообщается во вторник, 16 февраля, в официальном Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

Тяжелая доля: очистка крыш приводит к повреждениям автомобилей
Как отсудить у коммунальщиков возмещение за разбитую машину

«По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий», — рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее в этот же день сообщалось, что около 65% дорог и переулков Москвы очищено после сильного снегопада в выходные. На уборку снега вышли около 116 тыс. человек и более 15 тыс. единиц техники, уточняет НСН. Из столицы вывезли около 12 млн кубометров снега.

Накануне Бирюков сообщил, что уборка выпавшего в городе снега займет четыре дня.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 февраля рассказал, что снежный покров в Москве и Московской области достигает практически рекордных показателей, пишет РИАМО. По его словам, в Немчиновке высота сугробов составила 71 см. С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021