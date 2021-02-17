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Одна из японских префектур хочет отказаться от эстафеты олимпийского огня

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Губернатор западной японской префектуры Симанэ Тацуя Маруяма намерен отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня из-за пандемии коронавируса в стране, сообщает 17 февраля агентство Kyodo.

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«Я недоволен действиями правительства [Японии] и столичных властей по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул Маруяма.

По словам главы Симанэ, он будет возражать против проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, если не произойдет улучшения эпидемиологической ситуации в стране.

Отмечается, что позже в среду состоится внеочередное заседание исполнительного комитета эстафеты огня в префектуре.

Согласно результатам опроса Asahi Shimbun, опубликованным 25 января, около 86% японцев считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом нельзя проводить из-за пандемии коронавируса.

Решение о проведении летних Олимпийских игр примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Летние Олимпийские игры в японской столице стали первыми в истории, отложенными в мирное время.

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