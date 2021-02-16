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Нерыночные отношения: что стало причиной дела против основателя «Пятерочки»

Андрей Рогачёв находится за границей и не осведомлен о ходе следствия
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Нерыночные отношения: что стало причиной дела против основателя «Пятерочки»
2021-02-16 19:53:00">
2021-02-16 19:53:00
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Основатель сети магазинов «Пятерочка» Андрей Рогачёв, в отношении которого возбуждено уголовное дело о вымогательстве, находится за границей. Об этом бизнесмен рассказал «Известиями». О возбужденном деле ему неизвестно. Андрея Рогачёва подозревают в вымогательстве $11 млн у бывшего партнера — Михаила Горяйнова. В 2015–2016 годах у предпринимателей был общий бизнес — они хотели создать сеть фермерских рынков. Но партнерство закончилось конфликтом, с 2018 года бизнесмены делят активы в Высоком суде Лондона. Андрей Рогачёв сказал «Известиям», что бывший партнер должен ему около $20 млн. Впрочем, если его вина будет доказана, бизнесмену может грозить до 15 лет лишения свободы, считают опрошенные «Известиями» юристы.

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Битва за рынки

Бизнесмен, основатель сети магазинов «Пятерочка» Андрей Рогачёв стал подозреваемым по делу о вымогательстве, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах. Потерпевшим по этому делу проходит бывший партнер Андрея Рогачёва — Михаил Горяйнов.

В 2014 году создатель «Пятерочки» приобрел у мэрии Москвы Северный и Коптевский рынки. Тогда городские власти проводили реформирование этой сферы, рынки должны были перейти в капитальные строения до 2016 года, в противном случае — прекратить свое существование. В 2015 году у Андрея Рогачёва появился партнер — Михаил Горяйнов, владелец Gremm Group (оператор знаковых рынков Москвы). Вместе они создали компанию M1, которой перешли уже принадлежащие Андрею Рогачёву объекты.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В течение года предприниматели пополнили портфель активов Усачевским, Волгоградским, Каширским рынками. Вместе они хотели создать сеть фермерских рынков, за пять лет предполагалось открыть 50 объектов. Но в конце 2015 года партнеры решили разойтись и начали делить активы, сообщали СМИ. Уточнялось, что Андрей Рогачёв должен был забрать Северный, Коптевский и Каширский объекты, а Михаил Горяйнов — Усаческий и Волгоградский. Но договориться они не смогли.

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Два бизнесмена и 40 кавказцев

События, с которыми может быть связано расследование в отношении Андрея Рогачёва, приходятся как раз на 2015 год, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. В совместной компании M1 создателю «Пятерочки» принадлежало примерно 60%, он инвестировал в нее $29 млн, а Михаил Горяйнов вложил в бизнес $20 млн, рассказал собеседник издания. По его словам, осенью 2015 года Андрей Рогачёв, вероятно, попытался изменить расстановку сил и предложил два варианта: его доля в совместном бизнесе возрастает до 80% либо партнер выплачивает ему $40 млн. Бизнесмен приезжал в офис к Михаилу Горяйнову на Краснопресненской набережной, сказал источник, знакомый с ходом расследования.

По его данным, в уголовном деле также описан эпизод, который предположительно произошел в январе 2016 года. Речь о попытке Андрея Рогачёва захватить Усачевский рынок при поддержке Дениса Журавлёва (он также проходит по делу как обвиняемый), сказал источник. Журавлёв приехал на рынок в ночь с 17 на 18 января 2016 года вместе с 40 выходцами с Кавказа в камуфляжной форме, которые были вооружены травматическими пистолетами, сообщил собеседник издания. Позже, по словам источника, туда прибыл и Андрей Рогачёв, который повторил свои требования представителю Михаила Горяйнова: увеличение доли в бизнесе до 80% либо партнер ему выплачивает средства в размере $40 млн. Силовой захват приостановили сотрудники правоохранительных органов, уточнил источник «Известий».

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Бизнесмен Андрей Рогачёв сообщил «Известиям», что сейчас находится за границей, но не уточнил, в какой стране. Он также сказал, что пока ничего не слышал о том, что против него в России возбудили уголовное дело по статье за вымогательство. Бизнесмен напомнил, что с 2018 года судится с Михаилом Горяйновым в Высоком суде Лондона. Бывшие партнеры делят активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла Каширским, Коптевским, Северным, Усачевским и Волгоградским рынками в столице. Андрей Рогачёв сказал, что Михаил Горяйнов до сих пор не вернул ему чуть меньше $20 млн. Именно эту сумму, по словам предпринимателя, Михаил Горяйнов перевел в том числе со счетов общей компании на свои.

— Дело, которое возбудили против меня в России по статье за вымогательство, — не первое за эти годы. Таким образом Михаил Горяйнов пытается давить на меня через правоохранительные органы, — сказал бизнесмен.

Юристы прокомментировали выдвинутые против основателя «Пятерочки» обвинения

Андрей Рогачёв отрицает, что захватывал какие-либо рынки в 2015 году. Хотя, сказал он, «в 2015 году Миша захватывал Усачевский, Волгоградский и Каширский рынки». Главная причина организации дела против Рогачёва, как сказал бизнесмен, — это нежелание Михаила Горяйнова возвращать украденные деньги.

«Известия» направили запрос в МВД по Москве и в Gremm Group.

Реальный срок

Если вину основателя «Пятерочки» Андрея Рогачёва признает суд, то ему грозят санкции по ч. 3 ст. 163 УК, сказал «Известиям» адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов. Это от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за период до пяти лет, уточнил юрист.

Но можно предположить, что предварительное следствие будет достаточно продолжительным, исходя из личности подозреваемого и обстоятельств дела, сказал «Известиям» руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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— Требование о передаче доли в бизнесе и использование силовых методов разрешения спора между собственниками — типичные признаки такого преступления, как вымогательство, — пояснил адвокат, эксперт Moscow Digital School Алексей Истомин.

Размер ущерба от преступного посягательства лишь увеличивает вероятность получить более длительный срок лишения свободы, добавил он.

— Я здесь вижу спор двух бизнесменов, которые решили перейти из арбитражного, гражданского процесса в уголовный. Как показывает практика, это заканчивается печально для двух сторон, — сказал «Известиям» руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский.

Речь о битве титанов, которая может закончиться для обеих сторон либо уголовным сроком, либо потерей денег и репутации, подытожил эксперт.

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