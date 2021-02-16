Юристы прокомментировали выдвинутые против основателя «Пятерочки» обвинения

Основателю сети супермаркетов «Пятерочка» Андрею Рогачеву может грозить от семи до 15 лет лишения свободы и штраф, в случае если суд докажет его вину в вымогательстве миллионов долларов. Выдвинутые против бизнесмена обвинения прокомментировали «Известиям» юристы во вторник, 16 февраля.

«Если в указанном уголовном деле вину основателя сети магазинов «Пятерочка» Андрея Рогачева признает суд, то ему грозит (ч. 3 ст. 163 УК РФ) от семи до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет», — сказал адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.

В свою очередь адвокат, эксперт Moscow Digital School Алексей Истомин пояснил, что требование о передаче доли в бизнесе и использование силовых методов разрешения спора между собственниками бизнеса являются типичными признаками такого преступления, как вымогательство.

«В данном случае Андрей Рогачев имел цель получения имущественных прав в виде увеличения доли в компании, но на основании совокупного размера ущерба от преступного посягательства он лишь увеличил вероятность получения более длительного срока лишения свободы», — сказал Истомин.

Адвокат уточнил, что вымогательство суммы в размере не менее $11 млн с угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред потерпевшему, квалифицируется как особо тяжкое преступление.

Как добавил эксперт, в данном случае целью вымогательства, очевидно, являлось получение имущества в особо крупном размере, что может грозить лишением свободы на срок до 15 лет.

Ранее в этот день РЕН ТВ сообщил о том, что Рогачева заподозрили в вымогательстве миллионов долларов. Речь идет о попытке заставить бизнес-партнера Михаила Гориянова отдать ему 20% доли от совместно приобретенной в Москве недвижимости и бизнеса.

Сам Рогачев сообщил «Известиям», что в настоящее время находится не в России, однако страну своего пребывания не уточнил. О возбуждении в отношении него уголовного дела в России по статье «Вымогательство» он не слышал.