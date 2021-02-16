Таксист сбил человека на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Водитель такси сбил человека на пешеходном переходе в районе Южнопортовый в Москве. Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Автомобиль такси наехал на пешехода на улице 5-я Кожуховская, дом 15 на пешеходном переходе», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшего госпитализировали.

В пресс-службе дептранса призвали водителей заранее тормозить перед пешеходными переходами.

Ранее в этот же день сообщалось, что пробки в Москве оцениваются в 10 баллов, пишет РИАМО. В столице продолжает идти снег, местами — гололедица. Увеличилось количество мелких ДТП.

6 февраля сообщалось, что два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля каршеринга в Москве. Инцидент произошел на Флотской улице. Два пешехода переходили дорогу, когда каршеринговая машина наехала на них.