В Москве пробки достигли 10 баллов

Пробки в Москве оцениваются в 10 баллов. Об этом сообщили во вторник, 16 февраля, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там отметили, что в Москве продолжает идти снег, местами гололедица. Увеличилось количество мелких ДТП.

«Движение в городе осложнилось до 10 баллов. Просим отложить поездки на личных автомобилях на более позднее время — после 21:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

При этом в ведомстве уточнили, что городской транспорт работает штатно.

Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы: автомобилисты стоят в пробках на центральных набережных, а также на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Новом Арбате, Театральном проезде, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день департамент обратился к агрегаторам такси с просьбой не завышать цены на поездки из-за снегопада. По данным дептранса, некоторые агрегаторы 13 февраля подняли стоимость в два-три раза. В результате многим клиентам пришлось отказаться от поездок — спрос в субботу упал на 28% по сравнению с обычным субботним днем.