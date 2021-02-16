Ученые рассказали об опасном осложнении при тяжелой форме COVID-19

Французские ученые с помощью МРТ выявили изменения в глазах пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Результаты исследований опубликованы в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology во вторник, 16 февраля.

Как уточняется, заболевание способно вызывать конъюнктивит, ретинопатию и нарушения сетчатки. Все эти поражения могут привести к потере зрения. Специалисты изучили данные о 129 пациентах, которым сделали МРТ головного мозга.

В результате у девяти пациентов выявили аномалии глазного яблока.

«Это первый раз, когда подобные результаты получены с помощью МРТ», — отметил ведущий автор исследования, доктор медицины, доцент Парижского университета и нейрорадиолог из больницы Фонда Адольфа де Ротшильда в Париже Огюстин Леклер.

Медик подчеркнул, что заболевания глаз могут не заметить в клинике, поскольку специалисты сосредоточивают внимание на общем состоянии пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. По мнению авторов, результаты работы указывают на важность скрининга глаз у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Накануне главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова рассказала, что обеспеченность организма витаминами D, C и цинком сильно снижает число случаев тяжелого течения коронавирусной инфекции. Также она рекомендовала принимать комплексы витаминов, что позволит создать условия для лучшего их усвоения.