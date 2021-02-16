Диетолог назвал противопоказания для употребления чая

Употребление чая в некоторых случаях может стать причиной развития негативных последствий для здоровья. В частности, напиток нежелательно включать в рацион людям с желудочными проблемами. Об этом во вторник, 16 февраля, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Для людей, у которых желудки болят, бывает чай нежелателен, потому что от него повышается секреция желудочного сока и может обостриться заболевание. Там скорее нежелателен черный, но человек к этому должен прийти», — сказал диетолог в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Гинзбурга, в первую очередь следует ориентироваться на индивидуальную реакцию организма, потому что в некоторых случаях употребление черного чая вызывает дискомфорт, в то время как зеленый, наоборот, переносится хорошо. Однако при выраженном воспалении желудка оба напитка могут привести к негативным последствиям.

Также диетолог отметил, что иногда употребление чая становится причиной повышения давления у гипертоников.

Также эксперт объяснил, что свойства черного и зеленого чаев немного отличаются из-за разного соотношения веществ. Так, зеленый чай обладает выраженным противовоспалительным эффектом, а черный — тонизирующим.

Ранее, 14 февраля, врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья, пишет «Москва 24».

По ее словам, кофе обладает элементом формирования зависимости, что со временем приводит к истощению нервной системы, поэтому рекомендуют не больше двух чашек.