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Диетолог назвала допустимое число чашек кофе в день

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, сколько чашек кофе в день можно выпивать без вреда для здоровья. На эту тему специалист высказалась в воскресенье, 14 февраля, в беседе с RT.

Она напомнила, что кофе обладает элементом формирования зависимости, что со временем приводит к истощению нервной системы.

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«Поэтому всё-таки рекомендуют не больше двух чашек, если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта… Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приемов пищи. Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет», — рассказала диетолог.

По ее словам, в некоторых случаях людям нужен даже не сам кофеин, а аромат и вкус кофе. Специалист объяснила, что аромат бодрит многих именно за счет тех компонентов, которые содержатся в кофейных зернах.

Также Дианова посоветовала выпивать вторую чашку кофе во время перекуса, соответствующего полднику. Она подчеркнула, что речь идет именно о хорошем, качественном зерновом кофе, приготовленном любым способом. После его употребления врач порекомендовала выпивать воду.

Она также отметила, что воздержаться от употребления кофе стоит детям и беременным женщинам. Специалист объяснила, что даже гипертоники могут пить одну чашку кофе в день, если человек не страдает ожирением, диабетом и не принимает соответствующую терапию.

В начале февраля австралийский диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель рассказала, как изменить свой рацион на 14 дней и «перезапустить» организм. В частности, она посоветовала исключить в эти две недели из своего рациона алкоголь, сахар, сахарозаменитеи, сладости, газированные напитки и красное мясо, а также ограничить потребление кофеина.

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