Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что у Минских договоренностей нет никаких перспектив, а их выполнение для Украины станет актом капитуляции. Об этом он заявил 15 февраля в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня Россия нас тыкает носом… не только Россия, но и наши партнеры, немцы и французы, говорят — вы это (Минские договоренности. — Ред.) подписывали, так выполняйте. А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины», — сказал он.

Политик отметил, что за шесть лет не удалось достичь никакого прогресса. По его словам, с самого начала было очевидно, что договоренности не будут выполнены, а они подписывались «для того, чтобы обмануть друг друга».

«Цель Украины — вернуть Донбасс, Крым, вернуть мир, но не ценой развала Украины. Этого невозможно достичь — ни Минские, ни любые другие договоренности не могут быть выполнены до тех пор, пока Украина будет слабой», — считает Ляшко.

На прошлой неделе бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк спрогнозировал, чем может обернуться для Киева отказ от выполнения Минских соглашений. По его словам, за месяц-два Киев потеряет всю Донецкую и Луганскую области.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признать итоги государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы и в «нормандском формате». Москва неоднократно призывала Киев исполнить свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей. Однако в последнее время представители Киева заявляют о необходимости пересмотра соглашений.