Бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Василий Вовк в субботу, 13 февраля, спрогнозировал, чем может обернуться для Киева отказ от выполнения Минских соглашений.

«Если мы отказываемся официально от Минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — сказал он в эфире украинского телеканала «Наш» 13 февраля.

Другой украинский генерал Сергей Кривонос в этот же день сообщил об ослаблении армии страны. По его словам, за последние годы порядка 70 тыс. военных с боевым опытом уволились из рядов ВСУ.

В эфире «Апостроф TV» он объяснил, что это связано с нестабильностью на фронте — военные не знают, «что им делать дальше», отметил Кривонос.

По мнению генерала, властям Украины нужно перестать заниматься самообманом и врать населению о том, что в стране всё прекрасно.

Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания документа ощутимых результатов нет.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Но после принятых соглашений о перемирии между сторонами конфликта ведутся перестрелки.