Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Украина».

При этом он подчеркнул, что Киев приложит все усилия для того, чтобы принципы этих договоренностей были выполнены украинской стороной.

Ермак также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.

«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», — добавил глава Офиса президента Украины.

Ермак также заявил, что одной из ключевых в прекращении вооруженного конфликта в Донбассе является роль США.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не использовал Минские соглашения для восстановления мира, а наоборот, делает всё возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств.

Ранее, в пятницу, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сделала заявление, в котором указала, что президент Украины Владимир Зеленский с момента вступления на высший государственный пост в 2019 году дважды предал надежду жителей страны на мир в Донбассе.