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Власти оценили сроки выдачи льготной ипотеки на частные дома в России

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Механизм предоставления ипотеки на возведение частных домов, в том числе по льготным программам, создадут к середине года. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

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По его словам, текущее развитие индивидуального жилищного строительства в стране замедляют сложности использования кредитных инструментов. Например, банки не могут наладить систему оценки проектов.

«Мы обещаем, что до середины года разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС, в том числе и под деревянные дома в любом исполнении», — отметил Стасишин в ходе заседания в Совете Федерации.

Как добавил замминистра, до 1 июня власти разработают законопроект, благодаря которому можно будет распространить систему эскроу-счетов, используемую в индустриальном домостроении, и на частное строительство. Это, по мнению Стасишина, стимулирует возведение объектов по всей стране.

Ранее во вторник эксперты в области недвижимости заявили, что снижение ставки по льготной ипотеке в России целесообразно до уровня 5–5,5%. Это позволит поддержать фундаментальный спрос без резких скачков.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

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