В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 16 февраля, акции «Роснефти» преодолели исторический максимум в 525 рублей, за одну бумагу давали уже 528 рублей. В результате компания стала лидером по капитализации в российском нефтегазовом секторе, опередив «Газпром» примерно на 150 млрд рублей.

На лондонской бирже общая капитализация «Роснефти» опережает капитализацию «Газпрома» на $1,7 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям», бумаги «Роснефти» растут на фоне сильной отчетности и потенциала проекта «Восток Ойл». Стоимость акций увеличивается четвертую торговую сессию подряд. За этот период рост бумаг до нового максимума составил 7,5%, а с начала года прирост достиг 21,42%.

Накануне глава компании Игорь Сечин рассказал президенту России Владимиру Путину, что по итогам минувшего года «Роснефть» получила 147 млрд рублей чистой прибыли на фоне нестабильной ситуации в макроэкономике. По его словам, компания стала единственной из отчитавшихся к этому моменту крупных компаний, получивших прибыль в 2020 году.

12 февраля «Роснефть» также представила финансовую отчетность, согласно которой ее чистая прибыль в IV квартале 2020 года оказалась в 2,4 раза выше прогноза и составила рекордные 324 млрд рублей. В обзоре Morgan Stanley отмечается, что на этом фоне дивиденды компании могут составить от 6,9 до 7,7 рубля на акцию.

В декабре 2020 года «Роснефть» закрыла сделку по продаже 10% «Восток Ойл» швейцарскому трейдеру Trafigura за €7 млрд. Как отметили аналитики «Ренесанс Капитал», в настоящее время нефтедобывающая компания приносит большую ценность для акционеров.

«Сумма сделки по продаже доли компании Trafigura оказалась выше ожиданий рынка», — добавили в Raffеisen Bank.

По оценке JP Morgan, в 2021 году вклад «Восток Ойл» в оценку «Роснефти» может вырасти, если появятся новости о продаже долей в проекте. В «Ренесанс Капитал» напоминают, что для продажи в проекте доступно до 39%.

По мнению аналитиков «Атон», на так называемом длинном горизонте «Роснефть» остается одним из самых предпочтительных объектов инвестирования среди российских компаний, добывающих нефть. Эксперты ожидают, что рынок будет уделять всё больше внимания проекту «Восток Ойл».

В настоящее время «Роснефть» фокусируется на создании нового нефтедобывающего кластера на севере Красноярского края — проекте «Восток Ойл». Компания планирует экспортировать более 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути в 2030-х годах. По мнению экспертов Газпромбанка, реализация проекта улучшит производственный профиль «Роснефти», рентабельность и ESG-метрики и приведет к фундаментальной переоценке акций компании.