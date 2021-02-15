Путин встретился с главой «Роснефти»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в понедельник, 15 февраля, обсуждает итоги работы компании и вакцинацию ее сотрудников. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Игорь Иванович, знаю, что подведены уже фактически все, наверное, цифры по результатам 2020 года, и у вас есть возможность доложить о том, как компания отработала», — сказал глава государства, также поинтересовавшись тем, как была организована работа в период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, и как проходит работа по вакцинации сотрудников.

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