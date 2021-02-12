Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Авто
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Мир
Минск назвал резолюцию по БелАЭС примером двойных стандартов
Новости компаний
Завод ГАЗ выпустил 400-тысячный автомобиль в рамках сотрудничества c Volkswagen
Общество
Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в ЦФО
Спорт
Джиган потренировался с участниками бойцовского турнира блогеров и спортсменов
Мир
В Киеве решили через суд лишить лицензий три украинских канала
Туризм
Словения откроет границу для россиян с 13 февраля
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг слухи о прекращении продаж Lada Niva Travel
Экономика
В США назвали санкции против «Северного потока – 2» одним из важных инструментов

«Роснефть» увеличила добычу нефти и газа в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роснефть» по итогам IV квартала 2020 года увеличила добычу нефти и газа, следует из производственной отчетности компании, опубликованной 12 февраля.

Рывок нефти: что даст стране проект «Восток Ойл»
Он обеспечит углеводородами Азию, усилит статус СМП и повысит спрос на продукцию, эквивалентную 2% ВВП в год

Согласно отчету, в IV квартале 2020 года добыча жидких углеводородов увеличилась на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом и составила 3,98 млн баррелей в сутки (49,46 млн т). Всего по итогам года «Роснефть» добыла более 204 млн т жидких углеводородов.

Добыча газа в IV квартале прошлого года также выросла и составила 16,08 млрд куб. м., что на 7,5% выше, чем в III квартале. В целом за 2020 год «Роснефть» добыла почти 63 млрд куб. м. газа. Таким образом, доля газа в общем портфеле добычи углеводородов компании превысила 20%. По словам представителей компании, это полностью соответствует цели стратегии «Роснефть-2022».

Объем переработки российскими НПЗ «Роснефти» вырос в IV квартале почти на 2,4% по отношению к предыдущему кварталу и составил 23,1 млн т. Суммарный объем переработки нефти на российских и зарубежных НПЗ «Роснефти» вырос за аналогичный период на 1,3%, до 25,8 млн т. В целом в 2020 году объем переработки составил 104 млн т.

«По итогам октября–декабря компания реализовала 24,7 млн т нефтепродуктов, что на 2,5% выше по отношению к III кварталу», — говорится в отчетности.

Всего в 2020 году компания реализовала 101,3 млн т нефтепродуктов.

«Роснефть» является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж, благодаря чему в IV квартале перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива в три раза», — отметили в нефтяной компании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021