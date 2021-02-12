«Роснефть» увеличила добычу нефти и газа в 2020 году

«Роснефть» по итогам IV квартала 2020 года увеличила добычу нефти и газа, следует из производственной отчетности компании, опубликованной 12 февраля.

Согласно отчету, в IV квартале 2020 года добыча жидких углеводородов увеличилась на 1,9% по сравнению с предыдущим периодом и составила 3,98 млн баррелей в сутки (49,46 млн т). Всего по итогам года «Роснефть» добыла более 204 млн т жидких углеводородов.

Добыча газа в IV квартале прошлого года также выросла и составила 16,08 млрд куб. м., что на 7,5% выше, чем в III квартале. В целом за 2020 год «Роснефть» добыла почти 63 млрд куб. м. газа. Таким образом, доля газа в общем портфеле добычи углеводородов компании превысила 20%. По словам представителей компании, это полностью соответствует цели стратегии «Роснефть-2022».

Объем переработки российскими НПЗ «Роснефти» вырос в IV квартале почти на 2,4% по отношению к предыдущему кварталу и составил 23,1 млн т. Суммарный объем переработки нефти на российских и зарубежных НПЗ «Роснефти» вырос за аналогичный период на 1,3%, до 25,8 млн т. В целом в 2020 году объем переработки составил 104 млн т.

«По итогам октября–декабря компания реализовала 24,7 млн т нефтепродуктов, что на 2,5% выше по отношению к III кварталу», — говорится в отчетности.

Всего в 2020 году компания реализовала 101,3 млн т нефтепродуктов.

«Роснефть» является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж, благодаря чему в IV квартале перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива в три раза», — отметили в нефтяной компании.